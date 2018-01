Escorpio: ríe la vida es una

Palabra clave: justicia.

Número de suerte: 064

Matrimonios. Nuevas ideas que se hacen realidad. Conversaciones con amigo y se soluciona algo. Estarás en la búsqueda de la verdad de una situación. Cuida tu espacio. Amor que se confirma. Cambio de negocio.

Trabajo: ten en cuenta lo que te dicen lo que te conviene no hagas nada a ciegas.

Amor: pones pautas. Estabilidad en todo lo que has avanzado desde el año pasado. Regalos atrasados que recibes.

Parejas: debes cuidar el dinero no puedes darle a todos. Cambios en tu cocina. La suerte está contigo.

Solteros: debes tener calma y paciencia en la búsqueda de esa pareja todo llega pero pídelo.

Mujer: este año será para tomar descanso e iniciar estudios que querías. Viaje que se concreta.

Hombre: es el momento para introducir créditos e iniciar cambios de vivienda. Compra de ropa.

Consejo: ríe la vida es una.