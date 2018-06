ESCORPIO: se fuerte ten ánimo.

Palabra clave: heroísmo.

Número de suerte: 762

Debes cuidarte en sitio donde hay muchas personas. Recibes empaque o documentos. Tiempo de disfrute. Decisiones en lo económico que no puede esperar más. Nuevas ideas. No te enganches con situaciones que no son positivas. Luchas y competencias donde ganas pero cuidado. Estrategias.

Trabajo: Alguien de poder que te busca. Haces una buena conexión con personas extranjeras por negocio o empleo.

Salud: malestar gripal.

Amor: nuevos inicios en lo personal. Renuncias a algo que te hace daño. Nuevos sentimientos.

Parejas: harás un viaje con tu pareja a sitio de montaña donde abra mucho que aprender.

Solteros Cuidado debes ver bien lo que vas hacer o a quien escoges. Viajes. Cambios. Celebraciones.

Mujer: Madre que necesita de ti. Ten confianza en tu yo interno. No sueltes lo que tienes. Nuevos estudios.

Hombre: dan recomendaciones sobre ti ya que están interesados en tu trabajo. Celebraciones con amigos.

Consejo: se fuerte ten ánimo.