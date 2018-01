Escorpio: se mas amigo y no critiques

Palabra clave: inversiones.

Número de suerte: 125

No confíes en un hombre alto que dice muchas palabras groseras. Alguien te cancela un dinero. Obtienes algo que necesitas. Sales de deudas. Tu pareja te pide ayuda. Le darás una ayuda a persona querida.

Trabajo: cambios en lo que estas esperando. Nuevos inicios. Apoyo profesional.

Salud: virosis.

Amor: debes elegir entre dos personas o cosas pero cuidado piensa bien lo que vas hacer.

Parejas: compra de alimentos. Cambio de dirección. Si alguien se va déjalo que si es tuyo vuelve.

Solteros: ten calma no discutas. Algo con un tío. Cierras una sociedad.

Mujer: haces una cola por el banco. Pon tu capacidad a crear. Amigos o vecinos que te buscan para solucionar un problema.

Hombre: la serenidad es el arma de toda persona utilízala. Interés por una mujer cercana.

Consejo: se mas amigo y no critiques