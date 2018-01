Escorpio: ten fe

Palabra clave: virtudes.

Número de suerte: 413

No cuentas con nadie para tomar una decisión. Alegrías. Cambio de imagen. Cuidado con negocio con personas recién conocidas. Recibes muchas sorpresas. Viajes que debes organizar. Logras algo esperado.

Trabajo: solucionas un problema de una llave. Momentos de evolución y cambios rotundos.

Salud: dolores musculares.

Amor: alcanzas un objetivo personal. Hermano que está enfermo perdonar es lo mejor.

Parejas: recibes invitación a una reunión o fiesta que será importante para ti asiste con la familia.

Solteros: comes en la calle cuidado revisa bien. Te ofrecen algo que lo piensas demasiado.

Mujer: no sabes decir que no pero cuidado ya que abusan de ti. Ve bien con quien estas.

Hombre: algo con una recompensa o premio. Tristeza en tu entorno. Algo detenido que cambia su rumbo.

Consejo: ten fe