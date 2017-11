Familiares reaccionan a informe de Armada Argentina de que hubo explosión en zona de submarino

ARGENTINA.- La Armada Argentina confirmó que hubo una explosión en la zona donde desapareció el submarino, pero todavía las autoridades no se han pronunciado al respecto y crece la incertidumbre entre la familia de los tripulantes y también la indignación.

“Se ratifica y se confirma”, explicó el portavoz de la fuerza castrense, Enrique Balbi, a los medios en la sede central de la Armada en Buenos Aires, en las que añadió que no se descarta “nada” porque todavía falta por saber “dónde está el submarino”, para lo que está desplegado un intenso operativo de búsqueda con apoyo de diversos países.

Ya esta mañana, Balbi informó de que se registró un “evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión” en la zona en la que el submarino se comunicó con su base por última vez hace ocho días.

“Pero no tenemos todavía otro indicio, que sería el caso de detectar al submarino en tal posición o profundidad como para poder afirmar otra cosa”, añadió esta tarde el capitán.

Balbi especificó que “cuando se trata de una explosión en algo confinado sumergido” se produce en realidad “una implosión”, que es “hacia adentro, porque el casco resistente justamente evita que se rompa o se propague esa onda de choque hacia el mar”.

En la comparecencia de prensa, el portavoz de la Armada fue consultado por la avería eléctrica en las baterías del barco de la que había dado cuenta el comandante de la nave el mismo día de su desaparición.

“Fue un principio de avería o falla eléctrica en el compartimiento de baterías que subsanado e informado por el comandante, que con su criterio profesional siguió navegando a Mar del Plata”, continuó Balbi.

En este sentido, remarcó que “ninguna unidad de la Armada zarpa o decola si no está en condiciones operativas de navegar o volar con total seguridad”, y subrayó que la antigüedad esas unidades -en este caso 32 años, con una renovación hace un lustro- “no implica su obsolescencia”.

En su último informe del día sobre la búsqueda del submarino ARA San Juan, el portavoz evitó pronunciarse sobre el estado en que pueden encontrarse los 44 tripulantes, después de que algunos de sus familiares hayan dado por hecho que no hay supervivientes.

“Hasta que no tengamos una evidencia certera de dónde está el submarino, no podemos concluir con una afirmación contundente. No dejamos nada ligado al azar”, remarcó el capitán de navío Balbi.

El ARA San Juan emitió sus últimas señales en la mañana del miércoles de la semana pasada, cuando se encontraba de vuelta de Ushuaia, en la parte más austral de Argentina, hacia la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires.