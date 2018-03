Francisca Lachapel vive doble bendición con su libro y su novio

FLORIDA.- La presentadora y actriz de origen dominicano Francisca Lachapel, que vive una “doble bendición” con la publicación de su libro “Una reina como tú” y su “corazoncito” ocupado por un “buen hombre”, afirma que aunque el término “motivadora” le queda “grande”, su intención es ayudar.

En una entrevista con Efe con motivo de la salida a la venta de “Una reina como tú” (Atria Español) este martes, la presentadora del programa matutino “Despierta América”, de la cadena Univisión, se mostró encantada por la buena aceptación que está teniendo este libro autobiográfico en el que cuenta experiencias “muy duras”.

Su intención no es tanto desahogarse sino que otros aprendan cómo lo hizo ella, que de “lo malo viene lo bueno” y que con determinación y fe los sueños se pueden cumplir.

En su caso, el sueño fue llegar a donde está hoy, consagrada como presentadora de televisión tras haber ganado en 2015 el concurso Nuestra Belleza Latina, después de una infancia dura y pobre en República Dominicana y de su experiencia como inmigrante en Nueva York, enfrentada a la soledad y a las barreras del idioma.

Lachapel afirma que no puede comparar la dureza de ambas etapas, la de niña y la de inmigrante, pero que esta última definitivamente creció emocionalmente y se hizo más valiente.

“Aprendes a ver la situación mala con esperanza, a no preguntarte: ‘¿por qué me pasa esto?’ sino ‘¿qué es lo que tengo que aprender?’”, señala la presentadora de “Despierta América”, quien descarta que la “suerte” haya influido en que hoy sea una de las figuras principales de la televisión en español en Estados Unidos.

Su fe en Dios y su determinación lo hicieron todo.

A Lachapel no le molesta para nada que “Una reina como tú” se etiquete como libro de autoayuda, aunque precisa: “Me queda grande el título de motivadora y no me llamo a mí misma de esa manera”.

En el libro, según un texto de presentación de la editorial que lo ha publicado, Lachapel “lleva de la mano” al lector “por los laberintos de una vida que es, sobre todas las cosas, la prueba extraordinaria de que aún los sueños más hermosos están al alcance de quien se atreve a luchar por ellos”.

En “Una reina como tú” hay aspectos de la vida de Lachapel que no la “enorgullecen”, pero que “debían estar en el libro” para explicar que de cada momento, por duro que fuera, extrajo una lección que le ayudó a “subir un escaloncito más”.

Su objetivo es hacer comprender que es un “proceso natural” el pasar por adversidades y pruebas para crecer en la vida, dice a Efe.

Es un libro para “soñadores”, incluidos -dice en respuesta a una pregunta de Efe- los jóvenes inmigrantes indocumentados a los que se conoce en EE.UU. por ese nombre y que luchan por “desarrollar su vida junto a sus familias en este país al que pertenecen y al que pueden dar tanto”.

Sobre su reciente anuncio de que está “enamorada” señala que lo dijo para que los suyos y los que la quieren sepan que su “corazoncito está bien” pero que por ahora no va a decir quién es su amor, solo que es un “buen hombre”

Francisca Lachapel, nacida en Azua de Compostela (República Dominicana) el 5 de mayo de 1989, está divorciada del diseñador de interiores Rocky Lachapel, con quien estuvo casada aproximadamente dos años y medio, y reside en Miami.