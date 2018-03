Géminis: abre tus brazos y recibe la energía del sol

Palabra clave: nacimientos.

Número de suerte: 307

Mudanzas. Cambio con personas conflictivas. Dedícale más tiempo a tu familia. Darás la cara ante un adolecente. Se precavido en lo que dices. Excelente momento para disfrutar. Desacuerdos en un grupo.

Trabajo: veras bien una conversación con socios. Viaje muy positivo por negocio. Nuevos negocios.

Salud: dolor en un hombro.

Amor: nuevos retos. Encuentras la paz que necesitas. Reuniones familiares por alguien enfermo.

Parejas: llegan a tu casa a ofrecerte matrimonio. Nacimientos o embarazo. Sientes el amor de un ser amado.

Solteros: deja las críticas. Sal y disfruta la vida. Estarás en la búsqueda de un nuevo empleo.

Mujer: cuidado no decidas las cosas sin pensar. Debes estar pendiente del colegio de tus hijos.

Hombre: no te comprometas si no puedes hacer las cosas. Negocio esperado llega. Se recupera lo que se ha perdido.

Consejo: abre tus brazos y recibe la energía del sol.