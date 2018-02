Géminis: has actividades relajantes

Palabra clave: final.

Número de suerte: 001

Mudanzas. Cambio de rutina. Selección en grupo. Te sientes atrapado. Buscas un nuevo camino. Te vas del país o lo tienes en planes. Negocio de cuidado. Nuevas relaciones. Etapa de equilibrio. Deja la depresión.

Trabajo: caminos abiertos. Logros en una nueva empresa. Buscas un cambio de vida.

Salud: buena

Amor: una relación de amor que no puedes perder. Música con recuerdos. Llamadas que te preocupa.

Parejas: operación pendiente. Divorcio. Fertilidad. Aclaras detalles de una vivienda.

Solteros: compra de teléfono. Batalla que ganas. No tomes decisiones sin pensarlo bien.

Mujer: llamada importante. Nacimientos. Todo cambia después de un viaje. Perdida de dinero.

Hombre: un nuevo empleo. Noticias preocupante. Situación inesperada que debes atender.

Consejo: has actividades relajantes.