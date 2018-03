Géminis: aprende del pasado no cometas los mismos errores

Palabra clave: evolución.

Número de suerte: 003

Alcanzas lo que quieres. Pon en orden tu cuarto o casa. La felicidad llega a tu vida. Conoces a una persona especial algo con un chofer. Cambios importantes que llegan a tu vida. Nuevos amores. Compras apresuradas. Asistes a una fiesta de la familia que te siente importante.

Trabajo: tienes que creer en lo que haces y sentirte ganador en lo que estás buscando.

Salud: cambios de hábitos alimenticios.

Amor: dejaras que alguien querido se vaya de tu lado. Éxito. Logros. Realización que logras.

Parejas: recibes buenas noticias de un familiar. Tendrás una nueva actitud ante un grupo de trabajo.

Solteros: no permitas que la arrogancia guie tu vida. Analizas un proyecto. Estás en la época de la esperanza.

Mujer: estas en una lucha no te detengas que nadie te cambie como piensas. Te llega ayuda en lo que buscas.

Hombre: recibes una recompensa por tu trabajo. Compra para la familia. Nuevas opciones en un cambio.

Consejo: aprende del pasado no cometas los mismos errores.