Géminis: cuando irradias luz desaparecen las tinieblas

Palabra clave: política.

Número de suerte: 013

Nuevas ideas. Viaje de ida y vuelta. Hombre de poder que se acerca a ti. Limpieza espiritual. Cambios en tu casa la evolución está en tus manos. No abuses de padres. No escuches chisme. Sal a la calle.

Trabajo: Ábrete a la prosperidad en negocio. Cambios en tu sitio de trabajo de cargo.

Salud: estrés.

Amor: reconciliación. Perdonas algo que paso. Crecimientos nuevos caminos.

Parejas: cuídate de un hombre que sabotea lo que haces. Nuevas propuestas en tu vida.

Solteros: estarás analizando bien lo que quieres hacer con la persona que estas.

Mujer: deja la tristeza. Estarás muy intuitivo. Paseos a comer. Celebraciones alegrías. Encuentros.

Hombre: de las preocupaciones no sacas nada preocúpate en solucionar y buscar la calma.

Consejo: cuando irradias luz desaparecen las tinieblas