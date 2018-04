Géminis: escucha consejo

Palabra clave: creatividad.

Número de suerte: 920

No digas no piensa bien las cosas. Nuevos acuerdos. Tristeza por amigo que no sale de un problema. Pon tu fe a funcionar. Cambios y movimientos. Entenderás muchas cosas con personas que están a tu lado. No tengas dudas. No abandones a uno por otro ten conciencia de lo que haces.

Trabajo: Logras un ascenso. Diferencias con una persona que trabaja contigo. Acuerdos.

Salud: energías.

Amor: alegrías por embarazo. La abundancia llega a tu vida. Cambios en una relación que te funciona.

Parejas: Asistes a una reunión y conoces a personas especial. Vacaciones. Paseos. Deseos de canalizar tu vida en otro camino.

Solteros: Hay personas que no soportan tu prosperidad. Cuídate de personas envidiosas.

Mujer: Vences los enemigos. Éxitos y logros en lo laboral. Personas influyentes que te busca.

Hombre: se concreta algo en el amor. Inicios y éxitos. Se cierras un ciclo en tu vida. Amigo que te pide ayuda.

Consejo: escucha consejo.