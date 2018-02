Géminis: todo llega ten calma

Palabra clave: bendiciones.

Número de suerte: 385

Celebraciones y alegrías por el triunfo de negocio. Compras de cuadros. Hecho curioso con una mujer conocida. Pareja estancada logra vencer y obtener éxito. Sentirás que llevas la batuta en relaciones laborales.

Trabajo: nuevas ideas que te ayudan en lo que haces. Mujer que te ofrece un negocio.

Salud: dormir bien.

Amor: no te contamines limpia tu vida astral. Algo con la religión espiritual que te cambia la vida.

Parejas: cambios en tu vida. Ten cuidado con relaciones dudosas o escondidas.

Solteros: alguien del pasado que llega pero que ha cambiado. Cuídate de celos.

Mujer: recibes un mensaje para viajar a otras tierras con buena providencia. Personas extranjera que te buscan.

Hombre: cuidado con personas que te manipulan. No te metas en algo que no es tu problema.

Consejo: todo llega ten calma.