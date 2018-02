Géminis: no digas no de una proposición

Palabra clave: tiempo.

Número de suerte: 802

Te verás con un problema económico. Algo que no funciona se soluciona. Alguien que crece a tu lado se va por estudios. Cambio en una dirección. Mudanzas. Viaje ´por agua. Sentirás remordimiento por no poder ayudar económicamente a una persona.

Trabajo: compra y venta de mercancía. Amigos del pasado que te buscan. Ayuda inesperada.

Salud: malestar general.

Amor: Este es un día de muchos logros en lo romántico y social. Conoces a personas que son especiales.

Parejas: Se crea ruptura a largo plazo. Cambios en tu entorno. Tendrás la rueda de la fortuna a tu lado.

Solteros: Sentirás que todo está detenido se optimista. Estarás buscando nuevos negocio.

Mujer: algo con comida especial. Cuidado con el consumo de bebidas en la calle.

Hombre: Estás buscando bases sólida para tu futuro. Firmas acuerdos y alegrías.

Consejo: no digas no de una proposición.