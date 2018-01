Géminis: no hagas gastos innecesarios

Palabra clave: momentos.

Número de suerte: 617

Ten calma todo llega y se soluciona. Un secreto en tu familia que sale a la luz. Nuevas oportunidades. Un hombre de poder que te busca. Nuevas conquistas. Un gran amor que llega a tu vida y será perfecto.

Trabajo: cambias el horario de trabajo. Algo de publicidad que lo haces tú. Te ofrecen un nuevo empleo.

Salud: relajación.

Amor: rompes el hielo y te lanzas de nuevo a las aventuras. Disfrute y pasión.

Parejas: evita la frialdad. Bendice todo los días los alimentos que pones en tu mesa.

Solteros: no olvides que el amor es como la espuma como sube baja cuidado con los cambios.

Mujer: querida amiga cuídate de no hacerle daño a nadie y menos a la familia. Cuidado con lo que dices.

Hombre: padre es uno solo no permitas que maltraten a tus hijos si no estás con ellos.

Consejo: no hagas gastos innecesarios