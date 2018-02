Géminis: no seas pesimista

Palabra clave: alegrías.

Número de suerte: 650

Recoges lo que sembraste. Invitación a comer. Te regalan unos boletos. Veras el cambio. Cuídate de persona de doble personalidad. Compras apuradas. Regalo que recibes. Deseas decir lo que sientes.

Trabajo: No compitas con personas que no tienen tu capacidad. Reunión con compañeros. Vuelves a sitio del pasado en lo laboral.

Salud: cuídate del Estrés.

Amor: descubres que alguien te gusta. Seres queridos que te buscan para animarte.

Parejas: tienen las herramientas para mejorar la relación. Cambios. Nuevas emociones.

Solteros: Ganancias en lotería. Algo con una computadora. Te buscan por un trabajo.

Mujer: nuevos inicios. Se activa el amor. Embarazos. Fertilidad. Un golpe de suerte.

Hombre: Acuerdos con alguien que te gusta. Amigas que te buscan. Cuida más tu familia. Documentos que debes arreglar.

Consejo: no seas pesimista.