GÉMINIS: no te dejes vencer, estas capacitado (a) para vencer.

Palabra clave: fortaleza.

Número de suerte: 811

Deja el pasado no sigas detrás de él. Nuevas emociones en tu vida. Escucha a una persona que está a tu lado y aclara algo. Tendrás que escuchar o prestar atención a tu familia e hijos. No te puedes echar para atrás en algo. Debes atender a los difuntos. No te sientas culpable de nada las cosas tenían que ser así. Una persona cercana que te dirá que hacer.

Trabajo: cuidado con firmas documentos de lo cual no estás seguro (a). Inicias actividad para un negocio.

Salud: malestar nasal.

Amor: el sol sale para ti y te da nuevas a oportunidad para lo que quieres y hacer los cambios. No discutas en la calle.

Parejas: un nuevo papel que te llega. La vida tiene un cambio para ti. Nuevo inicios. Le abres tu corazón a la persona amada.

Solteros: algo termina y sale de ti. Pide tranquilidad a tus santos protectores. Reuniones y conversaciones.

Mujer: te unes a personas extranjeras con nuevas aberturas. La vida te da lo que te corresponde.

Hombre: una persona especial que llega a tu vida. Compra de cosas importante para tu casa u oficina.

Consejo: no te dejes vencer, estas capacitado (a) para vencer.