Géminis: olvida el pasado y busca el futuro

Palabra clave: negocio.

Número de suerte: 318

Celebración en familia. Lo detenido avanza. Decisiones importantes que debes tomar. Fin de una situación. Llegan mensajes por correo que te dan un cambio al día. Festejos. Ceremonias. Compra de prendas.

Trabajo: Un ascenso no esperado. Jefe que te pide que le aclares algo con un trabajo.

Salud: dolores de hueso

Amor: un nuevo amor o alguien que te gusta. No discutas en sitio que no conoces.

Parejas: no te involucres con personas casadas. Madre mujer de mucho amor que te busca.

Solteros: no descuides lo que haces. Escucha concejos. Te relacionas con vendedores.

Mujer: Usa tu intuición y confía en lo que haces. Dinero que te cancelan. Compras con alegrías.

Hombre: controla los celos. Nuevas oportunidades. Alguien te quiere pero por lo que tienes.

Consejo: olvida el pasado y busca el futuro.