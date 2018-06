GÉMINIS – Palabra Clave: Logros.

Número de suerte: 919

Sientes que se repite algo en tu vida. Hazte una limpieza espiritual. No

esperes tanto para tomar una decisión. Debes preocuparte de organizar los

proyectos. Encuentras lo exacto. Veras una situación rara entre tus hijos.

No discutas en casa ten paciencia. Escucha la posición de otros.

Trabajo: alguien te ofrece un empleo en una empresa del extranjero que llega

a tu país.

Salud: equilibrio.

Amor: nuevas relaciones. Una mujer que te persigue en todo los aspecto por

que le gustas.

Parejas: Arreglos de documentos. Te dirán cuanto te dan por un trabajo

pero no quieres. Cambios en tu vida.

Solteros: Un nuevo mundo en tu cabeza. Vas a un sitio de mucha agua por

paseos. Te agradecen un favor.

Mujer: Hecho curioso con una ventana donde tomas una decisión. Alegrías.

Matrimonio en puerta.

Hombre: Reunión familiar. Viajes. Mudanzas. Una nueva vida. Cambios

radicales que son positivos.

Consejo: recuerda es mejor solo que mal acompañado.