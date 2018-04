GÉMINIS Palabra clave: sentimientos.

Las cosas que te han estado pasando son para cambiar tu vida. Compra de

ropa por viaje que haces a sitio frio. Planeas un viaje por vacaciones. Un

nuevo mundo de expectativas. Lo bueno que quieres llega. Agradece a la

vida todo lo bueno que tienes. Nuevos negocios y oportunidades.

Trabajo: debes aprovechar lo que te ofrecen. No pierdas el tiempo donde no

hay oportunidades.

Salud: sin novedad.

Amor: Te llega un camino próspero y sabrás que hacer. Algo muy delicado

para el mañana.

Parejas: Conversación con acuerdos y superas un mal entendido. Una

nueva oportunidad en tu vida y apoyo.

Solteros: Firma con un padre o figura paterna. Alguien se involucra en tu

vida sentimental. Quieres hacer muchas cosas.

Mujer: Algo con un tambor cerca de tu casa. Oportunidad de viajar al interior

de país. Te cancelan una deuda.

Hombre: Uso de nueva tecnología inicias algo que te gusta. Estarás

descansando.

Consejo: no permitas que tus decisiones la hagan otros.