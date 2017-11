Industrias creativas impulsan crecimiento económico de países, dice experta

BOGOTÁ.- Las industrias creativas impulsan la economía de los países, ya que representan un “porcentaje muy alto” en la cadena de distribución de productos y servicios, destacó hoy la directora del Festival ElDorado, Paula Feged.

“Las industrias creativas cada vez tienen más reconocimiento y se ha visto la importancia que tienen en la economía, en el desarrollo de las marcas, los negocios y la cultura misma”, señaló Feged a Efe.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señala que las industrias culturales y creativas engloban sectores que tienen como objeto la producción, promoción y comercialización de “bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial”.

Feged se pronunció en la última jornada de la sexta edición del Festival ElDorado, que desde el sábado pasado reunió en Bogotá a profesionales del cine, la publicidad, la animación y la música, entre otros.

La experta destacó que este encuentro permite “ver cómo está lo que se está haciendo y cómo lo están haciendo otros que vienen de afuera”.

“Es entablar una conversación entre lo local y lo internacional”, agregó.

En ese contexto, señaló que la reflexión que quieren hacer en este encuentro “es que las industrias creativas tienen un efecto y un impacto sobre la sociedad en la manera de vivir, de comprar, de socializar”.

El festival ElDorado reunió unas 500 personas en torno a talleres y seminarios sobre innovación, robótica, inteligencia artificial, “big data”, publicidad, mercado y entretenimiento.

Entre los talleres destacó “Mentoría y Empoderamiento de Mujeres”, inspirado en el programa See It Be It de Cannes Lions, que brinda herramientas y soluciones creativas y estratégicas para que las mujeres de las industrias creativas puedan combatir la desigualdad de género en el sector.

El director ejecutivo de Invest in Bogotá, Juan Gabriel Pérez, indicó que la capital colombiana “es el nuevo hub (centro de operaciones) regional para las industrias creativas”, ya que concentra el 74 % de las empresas del sector en el país.

Según Pérez, Bogotá “supera a Sao Paulo, Ciudad de México y Buenos Aires como la ciudad latinoamericana que más inversión ha recibido en este sector”.

El ejecutivo detalló que “desde el 2007 Bogotá ha recibido más de 34 proyectos de capital extranjero en el sector de industrias creativas”, lo que, estimó, ha representado “556 millones de dólares en inversión extranjera y 5.627 empleos generados”.

“El origen de estas inversiones ha sido principalmente Estados Unidos”, con nueve proyectos y 199 millones de dólares, aseguró Pérez, quien indicó que España se sitúa en segundo lugar con seis proyectos y 44 millones de dólares.

En el tercer lugar se ubica Argentina, con cinco proyectos y 13 millones de dólares; seguido por Chile, con cuatro proyectos y 19 millones de dólares, y el Reino Unido, con dos proyectos y 16 millones de dólares, añadió.

Pérez mencionó que “la ciudad alberga a empresas con capital extranjero reconocidas del sector, como Cisneros Group, Internet Media Services, HBO, Discovery, Quad/Graphics, Deezer, Territorio Creativo, GoDigital y LaboDigital, entre otros”.