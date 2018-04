Inseminación casera: ¿Es una buena idea?

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Con la llegada de internet, la inseminación casera se ha relanzado en muchos países, incluida España.

Inicialmente sale más económico que acudir a una clínica de reproducción asistida y, además, la futura madre tiene la opción no solo de conocer físicamente al donante, sino también saber de sus gustos y aptitudes.

Pero también, señalan los médicos, puede haber peligros e inconvenientes.

Si se consulta internet hay miles de anuncios de donantes dispuestos a vender su semen a la mujer o pareja que así lo demande. Se trata de una operación entre particulares.

En estos anuncios se puede leer por ejemplo: ….”mi marido y yo buscamos un donante de esperma, somos una pareja seria que busca tener un bebé. No buscamos responsabilidades. Si hay alguien que quiera prestarnos su ayuda estaremos encantados. Ofrecemos el mismo importe que da una clínica por la muestra…”

O este otro: “Buenas, ofrezco mi ayuda, soy un chico de 25 años, buenos parámetros físicos, hereditarios y genéticos, perfecto de salud, y sin ninguna enfermedad por pequeña que sea”.

Y continúa. “Fui donante de esperma en clínica hace 2 años y aparte tengo experiencia en inseminación casera, tengo análisis ETS (enfermedades de transmisión sexual). Sin interés económico, por la zona de Madrid según mi disponibilidad , sin penetración, sería por kit bote y jeringa no quiero responsabilidad con el niñ@, hablamos por correo, no whatsapp…”

Bancos de esperma

Al bucear por la red se encuentran también de forma rápida bancos de semen extranjeros, algunos muy conocidos, como el danés Cryos, que se presenta como el mayor banco de esperma del mundo y explica en su web que tienen más de 500 donantes.

Además, presumen de lograr la mayor cantidad de embarazos del mundo ya que suministran a más de 100 países.

En España, este banco ha venido trabajando con clínicas de reproducción asistida, pero hace unos años resolvió abrir sus puertas también a particulares.

El esperma purificado (IUI) tiene un precio mayor que el esperma no purificado (ICI).

El de donante exclusivo puede costar entre 12.000 y 30.000 y hay que adquirir todo su esperma almacenado.

EFEsalud ha hablado con el banco de semen danés Cryos, y también con Manuel Muñoz, director médico del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) de Alicante para conocer que ventajas e inconvenientes tiene esta modalidad de inseminarse uno mismo en casa.

Sin estudio previo de la mujer

Para el director médico del IVI, es un error tratar de equiparar una inseminación casera a una técnica de reproducción asistida, efectuada esta última en un centro reconocido y en las condiciones que marca la ley.

“Por ejemplo, no se hace un estudio previo de la mujer, no se sabe en qué condiciones se va a aplicar esa inseminación, no se sabe si esa mujer tendrá opciones reales de quedarse embarazada o no”, advierte.

A la hora de inseminarse, apunta el doctor, también hay que tener en cuenta que no se hace dentro de un entorno estéril, como el que se garantiza en una clínica especializada y “esto podría ser, un riesgo adicional”, además la inseminación casera es siempre menos eficaz en sus resultados.

También, apunta, podría haber problemas a la hora de establecer la trazabilidad de la muestra de semen, es decir saber cuál es la procedencia de la muestra de semen, cuando se trata de un pacto entre particulares y el donante desaparece, sin dejar rastro, al entregar el semen.

“Es fundamental tenerle localizado, porque si hay algún problema con el recién nacido se puede echar mano del donante para hacer algún estudio que ayude a tratar de preservar la salud del recién nacido”, indica Muñoz.

Pero, reconoce, que si estas muestras proceden de una banco de semen como Cryos, “en principio esa trazabilidad se tiene, porque se supone se podrá contactar en su momento con quien ha donado el semen”.

Inseminación casera: el anonimato del donante

Lo que si es cierto, explica, es que la ley danesa no es la misma que la española, y en España el anonimato del donante es obligatorio.

Por eso y en su opinión, lo que hace Cryos con los clientes particulares en España al ofrecerles los datos del donante es “bandear” la ley.

El director del IVI de Alicante reconoce que se trata de un tema “muy controvertido” pero no duda en defender que el anonimato tiene “ventajas indudables”.

En algunos como Reino Unido se reconoce, incluso, el derecho del vástago a conocer cual ha sido su progenitor en cuanto cumple 18 años.

Esto supone que muchas personas no se animen a donar, porque no saben si estarían dispuestos a asumir o no que alguien les contactara pasado el tiempo buscando su filiación.

Muñoz cree que España no debe cambiar la ley en este sentido.

Considera que el anonimato es “clave” y que “garantiza mucho y protege a pacientes y parejas que necesitan gametos donados. No existe riesgo de que nadie pueda reclamar nada, ni a la pareja”.

Ojo con la hormonación

La hormonación por libre, advierte el director del IVI de Alicante es un peligro y como hoy en día todo está disponible en internet, puede haber mujeres que acudan a la misma sin ningún control buscando garantizar el éxito de su inseminación casera.

El peligro es que se puedan encontrar con un embarazo de trillizos o cuatrillizos.

Manuel Muñoz señala que él personalmente es poco partidario de prohibir, pero cree que sería útil que todo el mundo tuviera la información adecuada sobre los beneficios y los riesgos y fuera consecuente a la hora de asumir el resultado de sus decisiones.

Inseminación casera: “Más íntimo”

En España, explica una portavoz de Cryos, hay muchas mujeres que no pueden pagar el coste de ir a una clínica o no se quieren hormonar.

Reconocen no obstante en Cryos que la inseminación casera es efectivamente menos eficaz porque no hay estimulación hormonal y no es intrauterina.

Según la portavoz de Cryos contactada por EFEsalud, a las mujeres homosexuales es un método que “les gusta mucho” porque es algo que pueden “hacer en la intimidad” y evitar el estrés que les puede producir ir a una clínica.

Y asegura que en España la demanda ha aumentado un cien por cien en el último año, pero no ofrece datos disgregados de que tanto por ciento corresponde a clínicas o cual a particulares.

En el caso de España, apunta, hay además un tema económico, porque tres muestras de semen cuestan lo mismo que una en la clínica.

Sobre el entorno esterilizado opina que es el mismo que hay cuando una mujer se introduce un tampax.

En cuanto al anonimato, la misma fuente califica de “absurdo” que puedas escoger a tu marido por su pelo negro o sus ojos rubios, y no puedas hacerlo si se trata de un donante.