James alaba el “excelente” plan de Celtics, pero asegura no estar preocupado

BOSTON.– La demoledora derrota que sufrieron los Cavaliers de Cleveland ante los Celtics de Boston en el primer partido de las finales de la Conferencia Este, que perdieron por paliza de 108-83, para nada alteró al confianza del alero estrella LeBron James.

La figura de los Cavaliers, que acabó con apenas 15 puntos, reconoció el gran trabajo y planteamiento táctico que hicieron los Celtics en el campo, pero que para nada habían conseguido minar su moral y confianza en si mismo y en su equipo.

“Hay que darle todo el crédito a los Celtics que llegaron con un plan técnico muy bien estudiado y trabajado”, destacó James al concluir el partido. “Eso es algo evidente y por lo tanto se merecieron la victoria”.

Sin embargo, James, que ya tiene tres títulos de campeón de la NBA en su haber, también admitió que para nada se había encendido ninguna luz dentro de su equipo y mucho menos en cuanto a su persona y los que significaba estar abajo en la eliminatoria (0-1) frente a los Celtics.

“No me gusta comenzar una serie y más de la final con derrota, pero es algo que ya me ha sucedido anteriormente y por lo tanto no me genera ningún tipo de preocupación especial”, declaró James. “Puedo decir que en mi, en estos momentos, hay cero de preocupación en cuanto a lo que podemos conseguir en la eliminatoria como equipo ganador”.

Inclusive James se permitió colocar en “cero” el nivel de preocupación por lo sucedido en el primer partido ante los Celtics.

“A estas alturas de la competición no tengo ningún tipo de preocupación extra”, valoró James, que anotó apenas 5 de 16 tiros de campo y falló los cinco intentos de triple que hizo.

“He estado antes en esta situación y para mi no hay ningún motivo de preocupación, dado que lo único que sucedió fue que esta noche jugamos un mal partido y eso es todo”, subrayó James. “Perdí siete balones y eso no es normal, pero estoy seguro que cuando disputemos el martes el segundo partido todo será muy diferente porque tendremos la oportunidad de hacer que las cosas cambien a nuestro favor”.

El mismo sentir tiene el entrenador de los Cavaliers, Tyron Lue, que está convencido que el martes, todo será diferente y mejor para el equipo, que defiende el título de campeón de la Conferencia Este.