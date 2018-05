Jennifer Lopez confiesa que sí quiere el anillo de A-Rod

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Jennifer Lopez fue la estrella invitada este miércoles al show televisivo del presentador estadounidense Jimmy Fallon, donde confesó que sí espera que su novio Alex le dé el anillo pero “sin presiones”.

En una entrevista acerca de su más reciente éxito El Anillo, que desde que se estrenó en la gala de los Billboard Latinos el pasado mes de abril, fans y medios de comunicación han especulado que se trata de una indirecta para su pareja el ex jugador de Grandes Ligas Alex Rodríguez, la diva del Bronx le explicó a Fallon de qué iba la letra de la canción que esta vez es completamente en español.

“¿Alex estás mirando?, ¡Hola!”, bromeó Fallon.

“Cero presión”, respondió JLo riéndose y agregó: “La canción definitivamente se trata de eso, pero creo que es algo que todas las mujeres llegan a un punto que se preguntan, ¿Qué pasa? Estamos bien, todo está genial pero ¿qué pasa? ¿Me quedo o me voy?”

Jimmy Fallon confesó que, a pesar de estar casado, todo el tema del anillo le parece que es mucha presión y que esperó tres años para comprometerse con su esposa, aunque sabía desde el inicio que era la indicada.

Por su parte, JLo, que se ha casado tres veces, señaló que no cree que tome mucho tiempo descubrir si tu pareja es la indicada: “Yo creo que te das cuenta enseguida, el resto es que te da miedo, pero no se guíen por mí porque yo he cometido muchos errores”.

A pesar de que sus matrimonios con Ojani Noa, Cris Judd y Marc Anthony fracasaron, la cantante, de 48 años, aún apuesta por el amor.

La diva del Bronx y el expelotero recientemente caminaron juntos por la alfombra roja en la Gala Met, marcando un año desde su debut público en el mismo evento. Ambos deslumbraron con elegantes conjuntos de alta costura, aunque JLo aseguró que siempre andan con ropa deportiva cuando están en casa.