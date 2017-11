José Altuve y Giancarlo Stanton, ganadores premios Jugadores Más Valiosos

NUEVA YORK.- La figura del segunda base venezolano José Altuve, de los Astros de Houston, alcanzó otro hito más dentro de su brillante carrera profesional al ser nombrado hoy como el ganador del Premio de Jugador Más Valioso (JMV) de la Liga Americana.

Mientras que otro hispano, el jardinero de origen puertorriqueño, Giancarlo Stanton, de los Marlins de Miami, fue reconocido como el ganador del premio en la Liga Nacional.

Altuve, de 27 años, se convirtió en el segundo venezolano en la historia en obtener un premio de JMV en las Grandes Ligas, tras una campaña en que volvió a lucir como la figura indiscutible de los Astros, a los que guió al título de la Serie Mundial, su primero en las 56 temporadas de historia.

El segunda base venezolano consiguió la distinción en el Joven Circuito, al acaparar 27 de los 30 votos a primer lugar por parte de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica.

Altuve (405 puntos) superó por un amplio margen al jardinero Aaron Judge (279), toletero de los Yanquis de Nueva York, que ya había conseguido el premio de Novato del Año.

El único pelotero venezolano que había ganado el premio de JMV fue Miguel Cabrera, primera base de los Tigres de Detroit, que los consiguió de forma consecutiva en las temporadas del 2012 y 2013.

Altuve, quien mide apenas 1,67 metros de estatura (cinco pies y seis pulgadas), fue campeón de bateo en las mayores, con un promedio de .346.

El pelotero estelar de los Astros, nativo de Maracay, pegó 24 cuadrangulares, produjo 81 carreras, pisó 112 la registradora, logró 32 robos y mostró gran calidad con el guante en la segunda almohadilla.

“Es un triunfo más que merecido, para un jugador que cada año ha ido a más y se supera en todas las facetas”, destacó el piloto de los Astros, A.J. Hinch, tras conocer el resultado de la votación que le dio el galardón a Altuve. “Ya he dicho antes que estamos ante un jugador que raya la perfección cuando se encuentra en el diamante”.

Altuve se convierte en el segundo pelotero de los Astros que consigue el premio, primero desde que lo ganó Jeff Bagwell en 1994, cuando el equipo competía dentro de la Liga Nacional.

El pelotero estelar venezolano se convierte también en el primer segunda base que gana el premio de JMV en la Liga Americana desde que se lo dieron a Dustin Pedroia, de los Medias Rojas de Boston, en el 2008.

Judge, de 25 años, obtuvo el lunes el premio al Novato del Año. Impuso un récord para un pelotero de primer año, con 52 cuadrangulares, pero no pudo con la gran temporada que realizó Altuve.

Otro pelotero latinoamericano, el segunda base dominicano José Ramírez, de los Indios de Cleveland, terminó tercero en la votación (237 puntos) para el premio JMV, de la Americana.

Los resultados de la votación se anunciaron hoy, jueves, aunque la misma se había realizado antes de que comenzara la competición de la fase final, en la que los Astros ganaron el Clásico de Otoño por primera ocasión en la historia.

En la Liga Nacional, el galardón fue para Stanton, de 28 años, que fue el mejor toletero durante toda la temporada en el Viejo Circuito y en las Grandes Ligas.

El toletero de los Marlins, que tiene el salario más alto de las Grandes Ligas, después que en el 2014 firmó un contrato por 13 temporadas y 325 millones de dólares, superó por un estrecho margen de puntos al primera base de los Rojos de Cincinnati, el canadiense Joey Votto.

El duelo entre Stanton (302 puntos) y Votto (300) generó la votación más apretada para decidir un premio de JMV desde la temporada de 1979.

Stanton es apenas el sexto pelotero en recibir la distinción como integrante de un equipo con marca perdedora después que los Marlins, que este verano cambiaron de nuevos dueños, acabaron la temporada regular con 77-85 y sin que pudiesen estar en los playoffs desde el 2003, cuando ganaron su segundo título de la Serie Mundial.

Pero Stanton brilló de manera especial en el apartado individual con 59 cuadrangulares, la mejor marca en las Grandes Ligas, además de producir 132 carreras.

El cambió de nuevos dueños de los Marlins, que buscan reducir las perdidas económicas que ha tenido permanentemente el equipo, ha generado los rumores de la posible salida de Stanton a otra franquicia con aspiraciones de poder luchar por el título de la Serie Mundial.

Sin embargo, el excampocorto de los Yanquis de Nueva York, Derek Jeter, que es uno de los dueños del nuevo grupo inversionista que poseen los Marlins, ayer, miércoles, en Orlando, adelantó que su objetivo prioritario es hacer los ajustes económicos necesarios para evitar las perdidas de dinero, pero no tienen nada decidido sobre el futuro de Stanton.

“Podríamos escuchar ofertas, como por cualquier otro pelotero, pero el equipo no decidido nada con relación al futuro de Stanton”, destacó Jeter. “El único que comenzó a decir que no quería formar parte de una reconstrucción fue el jugador, los Marlins no han dicho nada”.