Leo 10/Nov/2017

Palabra clave: imaginación.

Número de suerte: 854

Avances en tu vida no esperado. Sigue en equilibrio. Escuchas música con amigos. Regalos inesperados y alguien te confiesa algo. Prudencia al cruzar una calle. Hombre que te ayuda a resolver un problema donde vives.

Trabajo: Consigues empleo en buen momento. Transacciones que se paralizan.

Salud: Cuidar los tobillos.

Amor: No permitas que el amor en tu relación se acabó por no atender las necesidades en ella.

Parejas: Hecho curioso con una caja. Nuevas afirmaciones. Luces en tus manos que no esperas. compras algo con colores dorado.

Solteros: logras una meta y el éxito está de tu lado. Las alegrías y celebraciones con muchas personas.

Mujer: Se agradecido con la vida y dios por los cambios que hay en tu vida. Algo con viaje de imprevisto.

Hombre: Sientes compasión por una persona cercana. Lo oculto no es bueno pon la luz en tu vida.

Consejo: pon todo en orden.