Leo 13/Nov/2017

Palabra clave: mando.

Número de suerte: 006

Dale gracias a dios todos los días por lo que te llega. Nuevos caminos. Logros y triunfos. Ganancias un dinero extra que llega a tus manos. No cuentes con otra cosa sino con lo que haces. Cancelas un compromiso.

Trabajo: harás una cita en una embajada por trabajo. Cuídate de pérdidas. Compra de artículos de oficina.

Salud: Sanación.

Amor: Nuevas posibilidades de logros y triunfos. Algo con telas. Arreglas una ventana o la decoras.

Parejas: No te dejes llevas por chismes o comentarios mal sano. No digas no si no sabes.

Solteros: Apoya a personas que te necesitan. Tendrás un asesor en algo de dinero o negocio.

Mujer: No pagues más de lo que cuesta algo. Hecho curioso con un libro. Asistes a inauguración de ventas navideñas.

Hombre: Descubres una verdad. Recuerdos del pasado que llegan en este día. Los detalles son importantes en lo que haces.

Consejo: Debes ocuparte de tus sentimientos.