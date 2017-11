Leo: Controla las emociones.

Palabra clave: Premio.

Número de suerte: 920

Sueños que se hacen realidad. Compras en centro comercial muy grande y donde te consigues a un conocido que te ofrece un negocio. Sientes que el dinero no te alcanza. Cuidado con viajes nocturnos. Deja las dudas.

Trabajo: No inviertas si no estás seguro (a) de lo que quieres. He curioso con un mesón.

Salud: Virosis.

Amor: Compras apuradas no dejes vacías tus alacenas. Sorpresas que te da la vida. Crecimientos.

Parejas: has cosas donde el dinero multiplique lo que tienes. Nuevas citas. Conoces a personas especiales.

Solteros: Cuida más tu salud. Asiste a una iglesia por bautizo. Ten más creatividad.

Hombre: Dedícate más tiempo para ti date masajes. Celebraciones y sorpresas en una reunión.