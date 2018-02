Leo: Deja el pasado sigue la vida

Palabra clave: poder.

Número de suerte: 961

Reunión de mujeres donde te llaman. Preocupación o discusión con autoridad porque no tienes permiso para entrar a un sitio. Ubicarás o buscarás a una persona `por Internet. Reparticiones de propiedades donde unos familiares no estarán de acuerdo. Todo lo negativo sale.

Trabajo: cuídate de personas que no te hablan de frente en tu sitio de

Laboral: Amiga que te ayuda.

Salud: operación pendiente.

Amor: Aléjate de personas negativas. Familiares que te dicen que consolides lazos de amor.

Parejas: Alégrate tendrás los recursos que quieres. Inicios positivos en este día. Celebrando un cumpleaño.

Solteros: Gestión positiva bancaria. Recibes un regalo del extranjero. Te preocuparás por buscar soluciones.

Mujer: Paseos en centro comercial de muchas escaleras con la familia. Una mujer que te ayuda.

Hombre: Te harán un llamado para que participes en asuntos de una comunidad o grupo. Tú destino empieza a cambiar.

Consejo: Deja el pasado sigue la vida.