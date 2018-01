Leo: estudia tu mejor decisión

Palabra clave: regresos.

Número de suerte: 980

No dejes las cosas a mitad de camino. Cuidado con animales en la calle. La rueda de la fortuna a tu lado. Nuevos colores en tu vida un arcoíris importante. Nuevos proyectos. Nuevas alianza. Dinero. Paseos con niños.

Trabajo: prepárate para nuevos proyectos de negocios. Sociedad que te trae bienestar económico.

Salud: comer proteínas.

Amor: utilizas estrategia de seducción y atinas. Firmas. Muchos cuentos en tu entorno y no crees nada.

Parejas: se aclaran muchos malos entendidos. Quieres volver a tu casa. Tristeza por lo que pierdes.

Solteros: te acercas a una nueva religión. No te pases de listo. Mujer embarazada en tu entorno o cercana.

Mujer: evita la frialdad con tu pareja no te conviene. Aclaras una situación de un correo electrónico.

Hombre: muchas bendiciones logros y triunfos. Adelante. Se te acerca persona que busca ayuda.

Consejo: estudia tu mejor decisión.