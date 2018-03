Leo: leer salmo 91

Palabra clave: saltar.

Número de suerte: 271

Ahorras dinero para un momento preciso. Te involucraran en algo que te molesta. Algo con unos anillos o sortijas. Ayudas amigos. Nuevas opciones en casa para hacer cambios que quieres. Una nueva política. Decisiones que debes tomar. Sales de un sitio que no regresas. Encuentras la paz.

Trabajo: cuídate de una persona que se acerca y hace doble cara en tu vida. No aceptes cosas que no te gusta.

Salud: agotamiento.

Amor: logras un equilibrio. Cuida tu dinero ni gastes de mas ya que no entra nada. Enfrentas el futuro.

Parejas: éxito en una ocupación y vences a tus enemigos. Controla los nervios para que tengas logros.

Solteros: Buscas tranquilidad y armonía en tu vida. ten pausa es el momento de tener calma. Avances lentos pero seguro.

Mujer: Te enamoras de una persona de momentos difíciles. harás un sacrificio por un hijo. Entregas un dinero para cancelar una factura.

Hombre: harás una reservación. Enfócate en lo que quieres. Deja el pasado continua tu vida.

Consejo: leer salmo 91