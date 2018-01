Leo: no dudes de tu capacidad

Palabra clave: estudios.

Número de suerte: 593

No salgas apurado de un sitio muy lejano ni de noche. Hecho curioso con una maleta. Viajes de ida y vuelta. Descubres algo ocultó. Tendrás mucha molestia con tu pareja. Compras una computadora. Algo con un juego.

Trabajo: cuidado con tus sentimientos. Alguien de confianza que se va de tu lado. Debes confiar en tu intuición.

Salud: mejorando.

Amor: tendrás que salir de un sitio. Caminos abiertos en la familia. Nuevos sentimientos.

Parejas: no regales nada si no le preguntas al dueño. Buscaras un mejor mañana.

Solteros: Compras un adorno especial para tu casa o recuerdas a alguien. Tristeza que debes dejar pasar ya.

Mujer: pon orden en tu vida. Exige más respeto. Mujer blanca de cuidado. No discutas por tu salud.

Hombre: buscaras hacer otras cosas que te generen dinero. Esperas y confías en un equipo.

Consejo: no dudes de tu capacidad.