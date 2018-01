Leo: no veas fantasmas donde no hay

Palabra clave: totalidad.

Número de suerte: 030

Consigues medicamentos que buscas. Debes ahorrar. Comienzas este año con mucho optimismo no importa lo que pase sigue adelante. Todo cambia vienen buenos momentos para ti. Logros. Triunfos. Vences a un enemigo.

Trabajo: no hagas las cosas en forma rápida ya que te trae discusiones. Mujer que te busca.

Salud: alergias en la nariz.

Amor: tristeza y penas por ser querido (a) que se va de tu vida. Hombre que es hablador te busca.

Parejas: nada se logra a la fuerza ten calma. Tomas una decisión en la vida espiritual.

Solteros: Ten prudencia con lo que haces o dices. Invitación al cine. Atiende a tus difuntos.

Mujer: vacaciones. Disfrute en familia. Mentiras en tu entorno. Nacimiento con alegrías.

Hombre: Hombre que te presta su ayuda sin ningún interés. Alegrías y nuevas relaciones.

Consejo: no veas fantasmas donde no hay.