LEO – Palabra Clave: Crecer

Número de suerte: 009

Dificultades pasajeras. Negocio con libro. Viaje a sitio que quieres conocer.

Relación repentina. Algo con bolsas de alimentos. Te piden ayuda en la

puerta de tu casa. Haces un análisis de un viaje. Familiar que se encuentra

en un estado de confusión. Compra de un teléfono. Nuevas ideas.

Trabajo: cuídate de competencias desleales. Celebraciones en el entorno.

Tienes fuerza para triunfar y vencer.

Salud: gripe.

Amor: se activa el amor en sitio de mucho verde. Recoges o que sembraste

en la vida. Estas dando mucho y otros no reconocen eso.

Parejas: un nuevo prestigio. Se positivo. La prosperidad se activa. Resfriado

o escalofríos.

Solteros: tendrás tranquilidad ya que haces algo concreto. Nuevas firmas. El

amor se activa.

Mujer: recibes un pago pendiente. Algo con moneda extranjera. Depresión

tristeza. Paseos.

Hombre: no te dejes manipular. Asume tu responsabilidad en lo que haces.

Firmas. Aclaras una situación.

Consejo: ten fe no la pierdas solo dios.