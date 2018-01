Leo: piensa mucho antes de hablar

Palabra clave: objetivos.

Número de suerte: 207

Consulta médica que no debes faltar. Algo importante que va a suceder en tu vida. Te mudas cambios. Nuevos inicios en negocios. No hagas conflictos de una relación. Compra y venta de vivienda o vehículos.

Trabajo: firmas un negocio. Estudios para mejorar lo laboral. Recibes un bono. No discutas con compañeros.

Salud: cambiar los hábitos de comida.

Amor: aventuras amorosas en fiesta o actividades deportivas. Analizas algo que te dicen.

Parejas: cuidado con las mentiras. Nuevas afirmaciones positivas. Viaje corto. Nuevas actividades.

Solteros: Traslado a otra ciudad. Estarás celebrando este día. Se va alguien de tu vida.

Mujer: Recibes un préstamo. Personas que te buscan para celebrar una firma. Cuidado con personas tramposas.

Hombre: Sales temprano y logras encontrarte con alguien. Cuidado con los caminos oscuros.

Consejo: piensa mucho antes de hablar.