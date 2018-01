Leo: Se feliz logra el amor

Palabra clave: música.

Número de suerte: 005

No juegues con los sentimientos de los demás. Una mujer que te da apoyo en el inicio del año por negocio. Recibes regalos. No hagas nada sin pensarlo cuidado no te vayas. Viaje a sitio de agua. Deja el pasado

Trabajo: cambios en lo laboral. Conéctate con lo nuevo. Firmas documentos. Victorias y logros.

Salud: Cuídate los nervios.

Amor: te sientes solo (a) o abandono pero alguien te atiende. Invitación a salir.

Parejas: piensa bien lo que te conviene. Utiliza tu intuición. Tristeza lágrimas. Al que se va no hace falta.

Solteros: ten cuidado con viajes a otra ciudad y no llevas el dinero necesario.

Mujer: celebraciones algo con un trono o silla. Logras algo importante en lo laboral.

Hombre: te dan ayuda espiritual. Algo con un código en carpeta que cambia. Disfruta la vida.

Consejo: Se feliz logra el amor.