Leo: tienes la capacidad de cambiar lo que quieres

Palabra clave: secretos.

Número de suerte: 018

Inicias las cosas y no las terminas. Sientes la necesidad de salir de tu casa. Llega la buena fortuna a tu vida. Comadre amiga que te busca para ofrecerte un empleo. Aprende de los errores aléjate de un grupo conflictivo.

Trabajo: celebración con compañero y disfrute y te dan la noticia que se va del país.

Salud: cansancio.

Amor: Una persona cercana en tierras caliente que te espera. El amor se presenta de muchas maneras.

Parejas: Cambios positivos que tendrás con tu pareja. Preocupaciones que se disipan.

Solteros: Triunfos. No escuches los chismes. Romance en puerta. La rueda de la fortuna en juegos no lo pierdas.

Mujer: Hombre joven que llega a tu vida. Alegrías. Tienes en tus manos el poder de hacer lo que quieres.

Hombre: compra de carro. Muchas personas jóvenes a tu lado. Harás un trabajo que tardan pagártelo.

Consejo: tienes la capacidad de cambiar lo que quieres.