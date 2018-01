Leo: Para triunfar en la vida hay que amar y servir. Solo dios.

Palabra clave: enamoramiento.

Número de suerte: 730

Logras que te bajen el precio algo que quieres. Nuevas relaciones. Te quedas solo en un grupo. No permitas que otros digan que hacer. Nuevas ideas. Viajes. Firmeza. Alegrías. Cambios en un viaje.

Trabajo: estabilidad en tu sitio de trabajo tranquilo tu no sales. Te dan nuevas ideas.

Salud: cuídate de los cambios de clima.

Amor. Recibes buenas noticias de alguien querido que esta fuera del país. Harás realidad lo que deseas.

Parejas: Llega la economía esperada. Tendrás una razón para irte de un sitio donde no eres feliz.

Solteros: reunión familiar. Logros y triunfos. Inicias negocio con buen pie y firmeza.

Mujer: adelante no te detengas personas envidiosas te dirán que algo no te conviene. No escuches chisme.

Hombre: caminos abiertos. El sol sale para ti. Debes honrar a tus muertos. Lo esperado llega.