Libra 12/Nov/2017

Palabra clave: confianza.

Número de suerte: 104

Alegrías ya que vas en camino a lo que quieres. Vences a tus enemigos. Estas en un sitio de mucha verde. Algo con animales en tu entorno. No permitas que otros se aprovechen de ti. Nueva confianza en otros.

Trabajo: consigues algo importante y no tengas miedo adelante no lo pierdas. No permitas que te saboteen.

Salud: cuidado con las comidas grasosas.

Amor: nuevas oportunidades. El amor se activa deja el pasado. No reclames nada si no estás seguro.

Parejas: deja la ansiedad. Cierras un ciclo. Sé más tranquilo. Te buscan familiares por ayuda.

Solteros: madre que debes atender o ayudar más. Algo con un terreno o casa que debes atender.

Mujer: viajes de placer y disfrute. Amigos en la puerta de tu casa. Cambio en la vivienda.

Hombre: nuevos avances. Evita discutir con familiares. Cambios para un viaje. Alegrías.

Consejo: bendice tu día.