Libra: El amor  que le das a  ese ser especial enfermo sanara más que cualquier otro remedio.

Palabra clave: armonía.

Número de suerte: 510

Que buen inicio en este año la rueda de la fortuna y el mundo a tu lado. Vences toda situación. Estarás preocupado por un hijo pequeño que no está bien atendido. No bebas de más. Éxitos y logros. Algo con cámaras. Luces. Trabajo: solucionas deudas de facturas no dejes que nada pase. Copas en tu oficina Celebraciones.

Salud: cuidado con los alimentos.

Amor: El pasado lo dejas atrás la rueda de la fortuna dice que se acaba un ciclo e inicias otro.

Parejas: Evita las malcriadeces que solo te traen inconformidades con tu pareja.

Solteros: Utiliza tu intuición por lo que estás pasando. Todo sale bien en una operación de un familiar.

Mujer: Debes hacer exámenes pendientes. Alergias en tu entorno. Te harán una evaluación en lo laboral.

Hombre: Obtendrás satisfacciones por actividades manuales. Estarás en sitio público donde disfrutaras mucho y te ríes.