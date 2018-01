Libra: has el bien no mires a quien

Palabra clave: conflictos.

Número de suerte: 219

Ganancias de dinero. Prosperidad. Llegas a un acuerdo con personas muy queridas. Ganancias financieras. Buenas noticias por negocios. Inicias estudios. Asegúrate de cumplir con tus responsabilidades.

Trabajo: estas en la búsqueda de ganancias. Buenas noticas. Continúas en el mismo sitio.

Salud: otro tratamiento.

Amor: firmas un documento por una separación lee bien. Alegrías. Viajes por descanso.

Parejas: cambios separaciones. Te vas a otra ciudad. No regresas a un lugar que quieres mucho.

Solteros: te cancelan un dinero. Debes entregar algo con ayuda a otros. Pendiente.

Mujer: cambio en alimentación. Te dan un regalo importante. Mujer amiga que te busca.

Hombre: consigues un crédito bancario por amigo. Delegas trabajo a otras personas.

Consejo: has el bien no mires a quien.