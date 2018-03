Libra: coloca limones abiertos en la puerta de tu casa

Palabra clave: escuchar.

Número de suerte: 833

No hables mal de otro si no esté seguro de ello. Algo de bienes o herencia que debes atender. Bienestar. Celebraciones éxitos. Cambios. Acuerdos en la familia. Una nueva relación. No aceptes comentarios. Mal intencionado. Pon limites en las cosas. No te metas en agua fría que te hace daño.

Trabajo: Debes soltar y dejar la rebeldía. Busca el orden en tu vida. Algo con una clave que debes cuidar.

Salud: mareos.

Amor: alegrías y celebraciones. Cambios en tu entorno familiar. Algo con un instituto de belleza.

Parejas: cuidado con las palabras que dices en una reunión importante. Recibes una noticia muy triste.

Solteros: te enteras de un embarazo que te trae cambios en tu vida. Cuidado con las decisiones que vas hacer.

Mujer: no dejes nada pendiente termina lo que iniciaste. Cambios en algo de una fecha. Compra y venta que se hace rápido.

Hombre: estarás preocupado por la enfermedad de un familiar es algo fuerte. Cultiva lo que quieres recibir.

Consejo: coloca limones abiertos en la puerta de tu casa.