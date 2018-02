Libra: estas dispuesto a renunciar a algo por alguien

Palabra clave: aumento.

Número de suerte: 120

Te llaman de tu casa y no quieres volver. Pagas una deuda. Recibes un regalo. Ten un poco de paciencia. Hay una energía que te ayudara a resolver el problema que tienes. Soluciones que llega a tus manos.

Trabajo: mudanzas o cambio de oficina. Buenos inicios de gobierno. Estas en lucha de poder.

Salud: estabilidad

Amor: nuevos amigos. Indecisiones. No hagas las cosas apurado. Estas en la búsqueda de la paz.

Parejas: oraras con un grupo que te sientes identificada (o). Conflicto. Evalúa los problemas.

Solteros: paseos con niños. Te pedirán una ayuda. Cambio en salidas nocturnas o de horario.

Mujer: amor es esperanza no dudes. Te llaman para una entrevista. Consigues medicina de un familiar.

Hombre: fin de una soledad. Aventuras que disfrutas. Nuevas energías en un trabajo.

Consejo: estas dispuesto a renunciar a algo por alguien.