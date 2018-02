Libra: haz un bien no mires a quien

Palabra clave: hijos.

Tu niño interno sale a flote. Debes ser positivo. Disfruta de todo lo que la vida te da. Nuevas personas que estarán en un grupo de trabajo. Nuevo orden y amigos en el camino. Cosas rápido. Regalos obsequios. Te conectas con el recibir los regalos. Sentimiento a flor d piel.

Trabajo: Hay una ruptura o separación de socio. Cuidado con algo que se pierde de tu escritorio.

Salud: estabilidad.

Amor: surgen emociones. Celos. Cambio de parecer. Cuidado con terceros en tu relación.

Parejas: Después de tantas dificultades entenderás que no vale la pena seguir peleando.

Solteros: cambios inesperados. Romperás con falsas creencias. Algo con inyecciones.

Mujer: asunto importante en tierras calientes que debes atender. Reconciliación después de una ruptura reciente.

Hombre: inicias estudio en algo de farmacia. No hay coincidencias. Deja los malos pensamientos.

Consejo: haz un bien no mires a quien.