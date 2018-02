Libra: no puedes cambiar las cosas de un solo golpe

Palabra clave: promesa.

Número de suerte: 433

Debes hacer cambios es tu vida. Molestia ya que llegas a tu casa y no puedes estacionarte. Hecho curioso con un libro. Evita situaciones de violencia en tu entorno familiar o donde vives. Molestia por cheque.

Trabajo: nueva tecnología en tu empresa que debes aprender. Cuidado con las mentiras.

Salud: visitas al médico.

Amor: hombre padre adulto que te da un concejo. Recibes un mensaje importante.

Parejas: ese hombre te denuesta cuanto te ama y tú lo harás igual celebraciones. Alegrías.

Solteros: te regalan algo de color que debes poner en tu casa. Nuevas decisiones.

Mujer: se activa el amor una persona que te demuestra y te dice cuanto te quiere no lo dejes pasar.

Hombre: estarás de reposo o necesitas un descanso. Hombre adinerado que te busca.

Consejo: no puedes cambiar las cosas de un solo golpe.