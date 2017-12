Libra: No seas esclavo de la ignorancia.

Palabra clave: Nacimientos.

Número de suerte: 391.

Te lamentaras por no tomar una decisión a tiempo. Todo se coloca en su lugar. Una reconciliación en la familia. No insistas si alguien no quiere. Los celos te hacen equivocarte. Alguien que llega en el momento justo.

Trabajo: Intervienes en un negocio de un amigo. Presión de personas de fuera de tu casa.

Salud: Cuidado con alergias.

Amor: No busques en la calle lo que tienes en tu casa. Éxito y logros. Confianza en el amor.

Parejas: Distes lo que es tuyo a otra persona. Mantén la calma todo pasa. Nuevas ideas en un viaje.

Solteros: Firmas un contrato o convenio. Cuídate de la envidia. Llamadas importantes.

Mujer: Debes organizarte en tu vida y lo que haces. Nuevos inicios. Compras navideñas inesperadas.

Hombre: Cuídate más la salud. Deja las dudas todo lo logas. Recibirás mucha sorpresa agradable.