LIBRA – Palabra Clave: Comunica

Número de suerte: 015

Algo con la imagen de un Ángel. Buscas ayuda espiritual. Hermana que

necesita de tu ayuda en un problema personal. Cree en ti lucha por ti deja

los demás. Bendiciones que recibes de un grupo. Limpieza espiritual. La

estrella te acompaña. Alegrías por cumpleaño del alguien querido.

Trabajo: hombre que te atiende en una entrevista y le caes bien. Cuidado no

ocultes algo que pasa en tu sitio de trabajo.

Salud: estabilidad.

Amor: recibes algo pendiente y solucionas un problema familiar. Algo con

cintas de colores.

Parejas: nunca te arrepientas de lo que haces aprende de los errores y

disfruta las ganancias.

Solteros: no gastes de más lo que te dan. Nuevos amigos. Te dan clase de

algo. Cancelas facturas.

Mujer: mudanzas. Reuniones. Celebraciones. Alegrías. No gastes de más en

compras innecesarias.

Hombre: Debes cuidar más a tu familia al que lo tienen. La familia se reúne

para tomar una decisión en viajes.

Consejo: recuerda la vida es bella.