LIBRA Palabra clave: reunión.

Número de suerte: 225

Debes limpiar tus energías para que todo se aclare. Tendrás poder de lo

grande en un grupo empresarial. Nuevas claves. No presiones demasiados a

los demás. Es importante llamar a personas para una reunión. Grandes

momentos en tu vida. Comienzos de una relación. Es el momento de dejar el

pasado ya que no te deja avanzar.

Trabajo: rivalidades en tu sitio de trabajo. Contaras con el apoyo de un

hombre amigo.

Salud: malestar de oído.

Amor: Copas brindis en un sitio de color blanco celebraciones y alegrías.

Inicios y un nuevo ciclo en tu vida.

Parejas: Inicias estudios. Cuídate de engaños y traiciones. No cargues con

la culpa de los demás.

Solteros: Algo con mucho brillo. Asistes a un espectáculo alegrías y

celebraciones.

Mujer: querrás irte de un sitio. No te sientes a gustos con personas

extranjeras. Nuevos ciclos.

Hombre: Cuidado con los karmas. Alguien vuelve a ti arrepentido. Inicias una

semana muy positiva.

Consejo: cuídate de los enemigos.