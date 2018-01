Libra: Sal del encierro

Palabra clave: superioridad.

Número de suerte: 119

Pendiente con lo que hablas. Logras una conversación con alguien que no tratas y se aclaran las cosas. Te vas de un lugar donde no quieres regresar. Reunión familiar por dinero o venta. Ten misericordia por otros.

Trabajo: cuidado con compañero que te hace doble cara y crea un chisme por envidia.

Amor: Matrimonios. Se consolida una relación. Salidas nocturnas. Debes controlar el carácter.

Parejas: debes controlar los celos ya que no hay porque. Aléjate de personas de mala conducta.

Solteros: saca lo que no te conviene. No hables más de lo debido. Debes practicar ejercicios.

Mujer: Aumento tu proyección profesional. Este año debes controlar con quien haces negocios.

Hombre: se concreta una fecha. Debes aprovechar los buenos momentos de la economía.

Consejo: Sal del encierro.