LIBRA: ten serenidad en momentos de crisis. 

Palabra clave: libido.

Número de suerte: 022

Padre te apoya. La abundancia llega a tu vida con la rueda de la fortuna. Muchos movimientos en la unión esta la fuerza sigue unido con quien estas. Reuniones familiares. Nuevos negocios. Cuidado con comentarios. Compra y venta de artículos. Hecho curioso con ser místico o de mucha sabiduría. Cuidado con hombre que engaña con dulces palabras.

Trabajo: no permitas que otros hagan tu trabajo no es recomendable. Te dan un uniforme que no quieres usar.

Salud: malestar en la boca.

Amor: Cuídate de traiciones. Alegrías por invitación a viaje con tu pareja. Nuevos inicios.

Parejas: Alégrate llegan nuevas entrada de dinero. Buenas noticias por camino. Ideas creativas para mayor productividad.

Solteros: Después de haber introducido varios currículos, uno de ellos resultará y te llamarán para una entrevista.

Mujer: Cuidado con enemigos ocultos que te obstaculizan un viaje. Hombre o allegado pensando en un dinero que te preocupa.

Hombre: Una mujer te traiciona y te duele. Festejo celebración. Productividad en alto.

Consejo: ten serenidad en momentos de crisis.