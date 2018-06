LIBRA: trata de acercarte o hacer un reencuentro con tu familia.

Palabra clave: intelectual.

Número de suerte: 021

Alegrías. Celebraciones. Nuevas luces en tu vida. ten conciencia y pon esa luz en tu camino para que haya un cambio y transformaciones. No digas no si no sabes. Debes asumir la responsabilidad que hay en tus palabras. Viaje por negocio. Aléjate de las personas negativas. Cambios en la universidad.

Trabajo: ten cuidado con tus compañeros negativos. Tu vida es pura luz. Triunfo éxito.

Salud: cuidado con los cambios de temperatura.

Amor: quieres mantener una posición que no es la verdad. Te falta un dinero para un viaje.

Parejas: usa tu intuición. Hace falta que atiendas mas a tu pareja ya que no recibe lo que quiere.

Solteros: recibes un regalo espiritual o vas a un sitio especial. Cambios en un viaje. Diversión con amigos.

Mujer: organizas fiesta y celebraciones. Despierta tu capacidad de intuición. Sales de la rutina.

Hombre: te vas a sitio con mucha tranquilidad. Compartes en un sitio muy grande y con mucha música.

Consejo: trata de acercarte o hacer un reencuentro con tu familia.